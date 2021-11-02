Фонд президента Украины показал все 285 подарков для Зеленского из других стран

Киев, 2 ноября. Президент Украины Владимир Зеленский получил 285 подарков за два с половиной года на посту главы государства. Об этом сообщает издание «Вести.ua» со ссылкой на Фонд президента Украины.

Экспозиция из подарков размещена в Национальной библиотеке им. Вернадского. В ее составе не только книги, картины и статуэтки. Фонд пополняется раз в год, когда все подаренные президенту презенты передают в хранилище. Так, больше всего подарков Зеленский получил на инаугурацию. В частности, президент США Дональд Трамп подарил ему портсигар, а лидер Венгрии — статуэтку гусара.

Одним из самых неожиданных презентов оказался велосипед Ampler от президента Эстонии. Как пояснили в фонде, именно на велосипеде герой сериала «Слуга народа» в исполнении актера Зеленского передвигался по городу на работу, так что подарок носит тайный смысл.

president.gov.ua / Пресс-служба президента Украины

Кроме того, в фонде есть подаренный послом Пакистана молитвенный коврик, белая ладья в виде дракона от посла Таиланда и стеклянная модель автобуса от филиппинского диппредставителя. Фонд хранит много подарков от президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, среди которых металлическая тарель, стеклянная ваза, галстук и совместное фото в рамке.

Ранее кандидат политических наук Алексей Якубин заявил, что середина президентского срока Зеленского отметилась резким падением его рейтинга. По словам политолога, это достаточно показательный процесс.