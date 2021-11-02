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Журналисты The New York Times указали на желание Путина найти общий язык с США
Политика
Журналисты The New York Times указали на желание Путина найти общий язык с США
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 2 ноября. Отношения между Россией и США непростые, но власти стараются поддерживать дипломатические контакты, передают обозреватели издания The New York Times.

Авторы статьи пишут, что Москва и Вашингтон демонстрируют возможность к восстановлению сотрудничества по различным международным вопросам. Проанализировав обстановку, обозреватели отметили, что Россия и США могут возобновить партнерские отношения, на что недвусмысленно намекнул президент РФ Владимир Путин, выступая на Валдайском форуме.

Авторы увидели в словах привыкшего к дипломатии Путина четкий сигнал для главы Белого дома Джо Байдена.

«Отвечая на вопрос иранского гостя о том, предвещает ли уход Байдена из Афганистана упадок американской власти и влияния, Путин похвалил Байдена за принятое решение и отверг предположения о том, что хаотичная эвакуация будет иметь долговременные последствия для имиджа США», — пишут авторы материала.

Журналисты The New York Times указали на желание Путина найти общий язык с США
Федеральное агентство новостей /

Россия и США также пытаются поддерживать контакты и связи, договариваясь о проведении двухсторонних переговоров, и такой подход является верным, заключили обозреватели The New York Times.

Ранее гендиректор Российского Совета по международным делам Андрей Кортунов отметил, что новую встречу Путина и Байдена нужно долго готовить. Он напомнил, что после саммита в Женеве летом 2021 года особого продвижения по многим направлениям не произошло. России и США предстоит провести большую работу, уверен Кортунов.

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