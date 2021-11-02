IT-специалисты предупредили об опасности «нечистоплотных» мобильных приложений

Москва, 2 ноября. Издание «Лайф» предупредило об опасности использования мобильных приложений, которые могут украсть деньги или другие данные через телефон. Некоторые разработчики умудряются внедрить поддельные приложения даже в AppStore и Google Play.

Скандал с WhatsApp GB и WhatsApp Plus

Скандал, разразившийся в 2017 году, повлиял на развитие всей индустрии разработки приложений. В Google Play обнаружился опасный вирус, скачанный пользователями больше двух миллионов раз. Вирус Android.RemoteCode.106.origin позволял злоумышленникам получить полный дистанционный доступ к телефону. Тогда аналитики нашли троян не только в популярных приложениях Cartoon Racoon Match 3 и Fast Cleaner light, но и в нескольких всем известных мессенджерах, в том числе и WhatsApp.

ФБА «Экономика сегодня» . / Степан Яцко

После скандала Google Play существенно почистил все подозрительные приложения. Но проблема сохраняется и по сей день, так как злоумышленники создают сотни новых вредоносных программ каждый месяц. К тому же они умело маскируют их под самые популярные приложения — WhatsApp, Telegram, Viber и другие. Часто используются завлекательные фразы вроде «Бесплатный WhatsApp Messenger для Android», но это может быть и шпионская программа, способная украсть деньги с банковской карты, привязанной к телефону.

Чаще всего хакеры берут за основу шпионских программ WhatsApp GB, WhatsApp Plus, FM WhatsApp, WhatsApp Prime и подобные им. Они делают точную копию дизайна, но функционал подменяется. Специалисты советуют пользователям отказываться от навязываемых дополнительных модов и виджетов. Они в любом случае замедляют работу смартфонов.

В 2020 году специалисты по кибербезопасности снова отревизировали официальный магазин Google Play и снова обнаружили 25 программ, похищающих данные. К моменту проверки хакеры успели изучить пользовательские привычки и внедрили вирусы в самые популярные приложения по диете и фитнесу. В них нашли большое количество кейлоггеров (клавиатурных шпионов) и скрин-рекордеров (запись экрана).

flickr.com / Robert Scoble

Еще одно популярное направление у хакеров — подделка онлайн-фоторедакторов. Кроме прямого функционала, жулики загружают в них дополнительные вредоносные программы. От снятия цифровой копии с устройства мошенники перешли к онлайн-инструментам для зарабатывания денег. Например, к майнингу криптовалюты. Если вы заметили, что у вас выросла нагрузка на мобильную сеть, а телефон стал разряжаться ощутимо быстрее, ваше устройство вполне может добывать для кого-то биткоины.

Осенью 2021 года компания Zimperium предупредила пользователей о трояне GriftHorse, который похитил данные с десяти миллионов устройств по всему миру. Общая сумма украденных денег достигла сотен миллионов евро. В этом случае интерфейс вредоносных приложений для очистки Android-устройств копировался с популярных CCleaner, Total Commander, Avast Cleanup, а затем добавлялся в Google Play. Каким-то образом им удавалось проходить модерацию в официальном магазине приложений Google.

Заметно, что в вирусные программы вкладываются очень большие капиталы.

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В зоне риска оказались Kick the Buddy, Brawl Stars и Race Master. Для проверки подлинности игры пользователю достаточно зайти на сайт разработчиков и прочитать, выходило ли что-нибудь подобное под их авторством. Если нет, значит, безопаснее всего будет отменить загрузку и пожаловаться на приложение.

К сожалению, антивирусные программы не дают полной защиты. Специалисты отмечают, что самое простое правило — скачивать программы только из официальных магазинов, смотреть на их рейтинг и выбирать только официальные версии.

Ранее ФАН сообщал, что соцсеть «Одноклассники» представила новый интерфейс мобильного приложения. В первую очередь изменения коснулись интерфейса мобильной версии на iOS и Android.