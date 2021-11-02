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Израиль, Греция и Кипр не примут участие в международной конференции по Ливии
Весь мир
Израиль, Греция и Кипр не примут участие в международной конференции по Ливии
ФБА «Экономика сегодня»  /  Владимир Малянов, Альгирдас Микульскис

Триполи, 2 ноября. Израиль, Греция и Кипр не примут участие в международной конференции по Ливии, которая состоится 12 ноября в Париже. Об этом сообщил источник, близкий к премьер-министру переходного Правительства национального единства (ПНЕ) Абд аль-Хамиду Дабибе, изданию Ean Libya.

По его словам, отказ от присутствия вышеперечисленных стран на саммите прозвучал во время встречи Дабибы с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Политики накануне побеседовали в кулуарах форума по изменению климата в Шотландии.

Источник добавил, что Ливия намерена играть активную роль в предстоящей конференции. Глава ПНЕ это оговорил, когда получил приглашение на мероприятие от министра иностранных дел Жан-Ива Ле Дриана.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что делегация из Анкары не сможет присутствовать на саммите по Ливии, если он пройдет с участием представителей из Греции, Израиля и Кипра.

На днях подготовку к парижской конференции обсудили заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов и спецпосланник генсека ООН Ян Кубиш. Стороны также обменялись мнениями относительно дальнейшего продвижения политического процесса в североафриканской стране.

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ливия
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