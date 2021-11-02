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Зеленский обсудил «Северный поток — 2» с канадским премьером Трюдо
Политика
Зеленский обсудил «Северный поток — 2» с канадским премьером Трюдо
president.gov.ua  /  Пресс-служба президента Украины

Глазго, 2 ноября. Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, сообщает пресс-служба украинского лидера.

Переговоры состоялись на полях Конференции ООН по изменению климата в Глазго. В рамках встречи политики коснулись тем военно-оборонного сотрудничества между Украиной и Канадой, а также обсудили двусторонние отношения и общемировую повестку.

Кроме того, они затронули тему газопровода «Северный поток — 2». Зеленский назвал «СП-2» «угрозой для энергетической безопасности Европы».

«В ходе встречи президент пригласил премьер-министра Канады посетить Украину», — добавили в пресс-службе.

Также Зеленский и Трюдо обсудили вопрос виз для граждан Украины при посещении Канады и расширение соглашения о свободной торговле.

Ранее Зеленский в очередной раз обвинил международное сообщество в невыполнении гарантий безопасности перед Украиной. Он отметил, что сейчас у планеты есть «две экологические бомбы в центре Европы» в лице российского Крыма и неподконтрольного Киеву Донбасса.

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