Педиатр Большакова рассказала, когда при болях в животе нужно вызывать скорую помощь

Волгоград, 2 ноября. Врач-педиатр, аллерголог-иммунолог Оксана Большакова описала симптомы, при которых нельзя терпеть боли в области живота и требуется помощь специалиста.

Причины болей в области живота как у детей, так и у взрослых могут быть самыми разными, пишет «Волгоградская правда». Однако родителям следует помнить, что не нужно давать ребенку обезболивающие средства до приезда врача, так как это воспрепятствует верному определению диагноза.

«При сильной опоясывающей боли, которая отдает в плечо и лопатки, можно заподозрить острый панкреатит, — говорит Оксана Большакова. — Живот в такой ситуации напряженный и вздутый, при этих симптомах требуется срочная госпитализация».

Если боли в животе сопутствуют затруднение мочеиспускания и изменение цвета мочи, это может указывать на острое почечное воспаление. Важно также различать боль, которую провоцирует аппендицит. О нем будут сигнализировать болезненные ощущения в правой нижней части живота, заметное напряжение мышц передней брюшной стенки, вздутие, усиление болевых ощущений при нажатии пальцами или при резком опускании руки вниз. Если появляется хотя бы один из перечисленных симптомов, следует немедленно вызывать врача.

Ранее ФАН приводил мнение терапевта Надежды Чернышовой. Она предупредила об опасности самолечения при простудных заболеваниях.