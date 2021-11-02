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Высший государственный совет Ливии выступил против законов о выборах
Весь мир
Высший государственный совет Ливии выступил против законов о выборах
wikipedia.org  /  Muhammedashariff/CC BY-SA 4.0

Триполи, 2 ноября. Глава Высшего государственного совета (ВГС) Ливии Халед аль-Мишри предостерег от большой опасности в случае проведения предстоящего плебисцита на законодательной основе, принятой парламентом.

Заявление политика прозвучало накануне в ходе вступительной речи на 70-й сессии ВГС. Члены органа намерены в ближайшее время обсудить последние события в стране, а также парламентские и президентские выборы, запланированные на 24 декабря.

Несмотря на приближение даты всеобщего голосования, Госсовет и Палата представителей не могут договориться относительно нормативно-правовой основы. Первый активно продвигает повестку запрещенной в РФ организации «Братья-мусульмане»1 и на протяжении последних месяцев настаивает на переносе плебисцита.

ВГС выступил против всех документов, ранее одобренных депутатами парламента для осуществления избирательного процесса. Решение ихванисты обосновали якобы незаконностью процедур принятия законопроектов.

«Опасность, надвигающаяся на родину велика, потому что выборы проведут по законам, которые оспариваются в Конституционном суде», — заявил аль-Мишри.

Глава ВГС обвинил миссию ООН в попытке продвижения «несовершенных законов», противоречащих, на его взгляд, резолюциям Совета Безопасности. Он раскритиковал поддержку международной организации проектов, ратифицированных Палатой представителей.

В своем выступлении аль-Мишри не обошел стороной и председателя Высшей избирательной комиссии (ВИК) Имада ас-Саиха. Последнему вменили то, что он «прилагал энергичные усилия» для принятия этих оспариваемых документов. Также ему припомнили отказ от закона о проведении референдума по проекту конституции, предложенный ВГС.

В октябре Госсовет призвал ВИК заморозить действие законопроектов, утвержденных Палатой представителей. Ведомство предостерегло от реализации любых мер в соответствии с разработанной парламентариями базой.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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ливия вгс халед аль-мишри
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