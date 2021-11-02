Москва, 2 ноября. Церемония прощания с известным диктором Игорем Кирилловым началась во вторник в Москве. Траурное мероприятие проходит в закрытом формате.

тпевание началось в церкви Успения Пресвятой Богородицы в Новодевичьем монастыре. Накануне родственник телеведущего сообщил, что диктора проводят в последний путь 2 ноября. Похоронят именитого ведущего на Новодевичьем кладбище. По словам родственника, на прощальной церемонии будут присутствовать только друзья и близкие Кириллова.

«Экспресс-газета» ранее опубликовала первые фотографии с траурной церемонии. На снимках видны венки и подъезжающие машины. В кадр также попали первые гости, пожелавшие проститься с мэтром телевидения. В руках они держали огромные букеты цветов, в том числе с розами.

Игорь Кириллов ушел из жизни 30 октября. Ему было 89 лет. По предварительным данным, диктор умер от тромбоза. Но окончательную причину смерти телезвезды не называли.