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Журналист Александр Любимов заявил, что у него с Игорем Кирилловым была общая цель
Общество
Журналист Александр Любимов заявил, что у него с Игорем Кирилловым была общая цель
wikipedia.org  /  Mark Nakoykher

Москва, 2 ноября. Известный журналист и медиаменеджер Александр Любимов прибыл на церемонию прощания с коллегой Игорем Кирилловым. Он рассказал, что сблизился с великим диктором после его ухода с должности руководителя дикторов.

Церемония прощания с диктором Центрального телевидения Гостелерадио СССР проходит в Москве. На траурную церемонию на Новодевичьем кладбище допускают лишь близких и родных.

Во время общения с корреспондентами телеканала «Звезда» Любимов признался, что заметно сблизился с Кирилловым после того, как он покинул пост руководителя дикторов.

«Мы породнились поколенчески», — отметил журналист.

По словам Любимова, Кириллова несправедливо убрали с должности, поскольку он не говорит о политике, а предпочитал вести рубрику о книгах. Тогда он понял, что его связывает с великим диктором.

«Есть преемственность, есть общая цель», — отметил собеседник телеканала.

Ранее стало известно, что известный диктор лишился ноги незадолго до смерти. По предварительным данным, умереть Игорь Кириллов мог из-за тромбоза.

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похороны любимов кириллов
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