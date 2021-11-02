Объемы российского оборонного экспорта превысили 52 млрд долларов

Москва, 2 ноября. Объемы портфеля заказов на экспорт российского вооружения и военной техники превысили 52 миллиарда долларов, заявил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.

По его словам, с популяризацией среди военных беспилотников и роботизированных комплексов повысился спрос на разработанные в России системы противовоздушной обороны. При этом не менее 50% объема продаж составляет боевая авиация.

«У нас для промышленности работы по направлению ВТС не убавится», — сообщил на этом фоне Шугаев.

Он также назвал лидеров по объемам закупки российского вооружения. Так, в первой пятерке оказались Китай, Индия, а также страны Ближнего Востока, Северной Африки и Латинской Америки.

Ранее сообщалось о планах РФ поставить в Перу новые боевые самолеты. Кроме того, как пишет RT, российские представители в ходе летних военных выставок подписал контракты на сумму порядка 3,5 миллиарда долларов.