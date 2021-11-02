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Аналитики NI признали превосходство российской «Булавы» над американскими аналогами
Армия
Аналитики NI признали превосходство российской «Булавы» над американскими аналогами
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 2 ноября. Российская баллистическая ракета подводного базирования «Булава» смогла превзойти американские аналоги по многим параметрам, пишет The National Interest.

Проект данной ракеты увидел свет еще в конце прошлого века. Тогда снаряд позиционировали в качестве усовершенствованной версии межконтинентальной баллистической ракеты «Тополь-М». Спустя годы специалисты далеко ушли от изначального видения боеприпаса, а сам проект пережил немало трудных периодов. Несмотря на это, в 2018 году «Булава» была принята на вооружение.

Разрушительная мощь российской ядерной «Булавы» вызвала нервную реакцию аналитиков американского издания. Новая баллистическая ракета способна нести от шести до десяти боеголовок мощностью не менее 100 килотонн каждая. При этом ударные элементы оснащены системой многократного самонаведения. Дальность действия боеприпаса достигает 8000 километров, а небольшая глубина траектории полета затрудняет перехват.

Аналитики NI признали превосходство российской «Булавы» над американскими аналогами
Pr Scr youtube.com / Минобороны России

Как ожидается, «Булава» будет поставляться для атомных подводных лодок ВМФ РФ класса «Борей-А». Уже к 2028 году в распоряжении российского флота будет десять таких субмарин. На этом фоне эксперты NI признали, что «Булава» способна стать основой для новой ядерной триады РФ.

Ранее контр-адмирал Аркадий Наварский заявил о способности российской «Булавы» обойти любую систему противоракетной обороны, что в значительной мере расширяет возможности ВМФ. При этом гиперзвуковая противокорабельная крылатая ракета «Циркон», как пишет Infox, смогла вывести флот на абсолютно новый уровень.

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