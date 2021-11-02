Турция перебросила тяжелое вооружение и живую силу в сирийскую провинцию Ракка

Анкара, 2 ноября. Турция перебросила бронетехнику, артиллерию и живую силу из состава национальной армии на север сирийской провинции Ракка в ночь с 1 на 2 ноября. Одновременно с этим турецкие вооруженные силы и подразделения армии США направили подкрепления на собственные базы в провинции Хасака.

Иранский новостной телеканал Press TV сообщает, что перемещения войск с одной стороны связаны с угрозой турецкого наступления на позиции курдских «Сирийских демократических сил» (СДС), а с другой — с желанием Соединенных Штатов сохранить возможность продолжения нелегальной добычи сирийской нефти, которая обеспечивается силами курдов.

????????#Turkey: Turkish Armed Forces deploying military units, tanks and armoured vehicles to northern Syria for possible military operation. pic.twitter.com/WySuj1rydf — Dailyaz (@dailyaz1) October 28, 2021

Один из полевых командиров протурецкой «Сирийской национальной армии» (СНА) Абдулселам Абдурезак заявил, что они вместе с турецкой армией нацелены на города Телль-Рифаат и Айн эль-Араб (провинция Алеппо).

Ранее в турецких СМИ появилась информация о совместном наступлении ВС Турции и СНА на позиции СДС по двум направлениям, захватывающим провинции Алеппо, Ракка и Хасака. При этом будут задействованы 35 тысяч человек, включая спецподразделения и десант.

Turkey and Russia are negotiating to stage a Turkish military operation in Syria’s border town Kobane to clear Syrian Kurdish YPG units there, sources familiar with the issue told Middle East Eyehttps://t.co/8vLjd0EZWR — Middle East Eye (@MiddleEastEye) November 1, 2021

В то же время турецкие официальные лица по поводу грядущей операции отметили, что первоочередной задачей является закрытие западной границы путем установления связи между подконтрольными городами Джараблюс и Телль Абьяд. Приготовления к наступлению почти завершены, причем прорабатывается и вероятность столкновения с правительственной Сирийской Арабской Армией (САА) в Идлибе.

Кроме того, как утверждают чиновники, ведутся переговоры с Россией на тему обеспечения безопасности российских представителей (военной полиции) в Айн эль-Арабе и Сармине. По проекту договора предусматривается совместное российско-турецкое патрулирование трассы М4.