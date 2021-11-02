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Иван Ургант посоветовал Ольге Бузовой создать свой театр после скандала с МХАТом

  /   Обновлено: 02 ноября 2021 11:33
Шоу-бизнес
Иван Ургант посоветовал Ольге Бузовой создать свой театр после скандала с МХАТом
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Москва, 2 ноября. Известный телеведущий Иван Ургант прокомментировал скандал между певицей Ольгой Бузовой и Московским художественным академическим театром имени М. Горького (МХАТ).

В этом году звезда телестройки «Дом-2» попробовала себя на новом поприще. Артистка стала участницей постановки МХАТа «Чудесный грузин», где сыграла шпионку Беллу Шанталь. Однако, несмотря на договоренности об очередных спектаклях, руководство театра приняло решение разорвать все контракты с Бузовой. По официальной версии, причиной стал низкий спрос зрителей.

Во время очередного выпуска шоу «Вечерний Ургант» ведущий иронично прокомментировал скандал. Он отметил, что в любой ситуации поддерживает Бузову и советует ей создать собственный театр. Шоумен даже представил логотип нового заведения, который очень напоминает популярную телестройку.

«Я бы Оле не предлагал бы идти в какие-то другие театры. Ей нужно открыть свой театр. Ее выгнали из МХАТа Горького? Ну и все, она открыла свой МХАТ-2. Вот и все!» — отметил Иван Ургант.

Иван Ургант посоветовал Ольге Бузовой создать свой театр после скандала с МХАТом
Prt Scr youtube.com / Вечерний ургант

Ранее пресс-секретарь МХАТа Виктория Мусина-Пушкина рассказала, кто ответственен за решение об отмене спектакля с Бузовой. По ее словам, приказ подписал генеральный директор театра Владимир Кехман.

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