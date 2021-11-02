Иван Ургант посоветовал Ольге Бузовой создать свой театр после скандала с МХАТом

В этом году звезда телестройки «Дом-2» попробовала себя на новом поприще. Артистка стала участницей постановки МХАТа «Чудесный грузин», где сыграла шпионку Беллу Шанталь. Однако, несмотря на договоренности об очередных спектаклях, руководство театра приняло решение разорвать все контракты с Бузовой. По официальной версии, причиной стал низкий спрос зрителей.

Во время очередного выпуска шоу «Вечерний Ургант» ведущий иронично прокомментировал скандал. Он отметил, что в любой ситуации поддерживает Бузову и советует ей создать собственный театр. Шоумен даже представил логотип нового заведения, который очень напоминает популярную телестройку.