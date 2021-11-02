Наказание для нетрезвых водителей может ужесточиться в России

Москва, 2 ноября. Наказание за езду в нетрезвом виде регулярно ужесточается в Российской Федерации. Однако этих мер недостаточно, правительство готовится вводить новые меры. Предложения по изменению законов собрали в своем материале корреспонденты «Известий».

Вице-премьер Марат Хуснуллин ранее давал поручение Минздраву, Минюсту и МВД. Ведомства должны были подготовить ряд мер, который бы помог грамотно ужесточить санкции против нетрезвых водителей.

Правительство рассматривает различные варианты наказания. Возможно, это будет пожизненное лишение прав. Также это может быть запрет на управление яхтой и на владение оружием. В качестве альтернативы рассматривали возможность распространять ответственность на пассажиров.

Пьяный водитель ранее стал участником сразу двух ДТП в Татарстане. Он насмерть сбил женщину, после чего совершил наезд на другого пешехода.