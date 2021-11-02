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Тонущего леопарда спасли из колодца в Индии

  /   Обновлено: 02 ноября 2021 11:28
Общество
Тонущего леопарда спасли из колодца в Индии
pexels.com  /  Susanne Jutzeler

Нью-Дели, 2 ноября. Леопард чуть не утонул в широком колодце. Инцидент произошел в Индии. Обессилевшее животное удалось вытащить с помощью большой клетки.

Как леопард попал в колодец, остается неизвестным. Животное заметил местный фермер. Зверь пытался удержаться на воде, но уже выбивался из сил. Из-за глубины колодца леопард не мог выбраться из воды самостоятельно, сообщается на странице РИА Новости в Instagram.

Житель экстренно вызвал спасателей. Специалисты приехали к месту происшествия и опустили большую клетку, чтобы животное могло залезть в нее. Сначала леопард недоверчиво смотрел на людей и даже рычал, однако затем забрался в специальную клетку, и спасатели смогли вытащить его на землю с помощью тросов.

Спасатели ранее вынесли дикобраза из вольера, в котором начался пожар. Инцидент произошел в мини-зоопарке Санкт-Петербурга. Клетка с животным была ближе всего к очагу возгорания.

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