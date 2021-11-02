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Сильный туман стал причиной закрытия пролива Босфор для транзитных судов
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Сильный туман стал причиной закрытия пролива Босфор для транзитных судов
wikipedia.org  /  PD

Стамбул, 2 ноября. Власти Турции временно закрыли пролив Босфор для транзитных судов из-за сильного тумана, передает телеканал NTV.

Туман, который начался ночью в турецком Стамбуле, усилился к утру вторника, 2 ноября. Босфор является важнейшей точкой на пути различных товаров, включая нефть, из стран акватории Черного моря, в частности из РФ. За день через пролив проходит порядка 140 судов.

Босфор расположен между Европой и Малой Азией, пролив соединяет Черное море с Мраморным. На обеих сторонах пролива расположен турецкий город Стамбул. Длина пролива — порядка 30 километров. Максимальная ширина — свыше 3,7 километров, минимальная — 700 метров.

Около 100 авиарейсов отменили или задержали из-за густого тумана, спустившегося на Москву, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписание». Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд отметил, что происходящее в столице — естественное природное явление.

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