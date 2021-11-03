Аналитик Сидоров назвал три причины, из-за которых цена на нефть превысит 100 долларов

Добыча нефти — процесс непрерывный: нужно не только выкачивать сырье там, где оно есть, но и искать новые источники. А вложения в геологоразведку сократились в два раза в целом по миру. Об этом ФАН рассказал частный инвестор, основатель «Школы практического инвестирования» Федор Сидоров.

Стоимость нефти на мировом рынке вырастет до 120 долларов. К такому выводу пришли аналитики финансовой организации Bank of America, пишет Bloomberg.

Группа финансовых аналитиков Bank of America рассматривала возможные последствия энергетического кризиса в мире. Одним из них назвали ускоренное восстановление нефтяных фьючерсов.

Эксперты считают, что драйвером изменения рыночных тенденций станет повышенный спрос на бензин. Компании могут быстро нарастить добычу, но малые мощности по переработке будут ограничивать предложение на рынке. Это может спровоцировать быстрый рост стоимости нефти до 120 долларов.

Федеральное агентство новостей /

Как отметил Федор Сидоров, подобное действительно может произойти. Во-первых, текущий энергокризис и рост котировок основаны на том, что спрос превышает предложение. ОПЕК+ наращивает добычу очень осторожно, всего на 0,4 миллиона баррелей в сутки, тогда как миру требуется больше сырья по мере восстановления экономики.

«Во-вторых, к июню 2022 года начнется новый высокий сезон в туристической отрасли, могут быть сняты ограничения для авиаперелетов между странами, в Северном полушарии увеличивается потребление автомобильного топлива. И третий фактор — это то, что из-за резкого падения спроса нефтяные компании в прошлом году сокращали инвестиции в разработку новых месторождений. Ведь добыча нефти — процесс непрерывный: нужно не только выкачивать сырье там, где оно есть, но и искать новые источники. А вложения в геологоразведку сократились в два раза в целом по миру, что может привести к увеличению дефицита», — пояснил Федор Сидоров.

Поэтому, считает аналитик, прогнозы относительно дальнейшего роста цен на нефть вполне могут оправдаться. Однако сказать точно, что сырье вырастет до 120 долларов за баррель, довольно сложно. Текущий уровень цен можно считать комфортным для потребителей и производителей, рост цен до 100 долларов и выше может ограничить потребительский спрос.

Ранее страны — члены ОПЕК+ заявили о необходимости сохранять осторожный подход к темпам наращивания добычи сырья нефти. Настороженность участников рынка объясняется прошлогодними событиями, когда спрос на сырье из-за пандемии упал на 9,7 миллиона баррелей в сутки. В понедельник на фоне ожиданий трейдерами комментариев от ОПЕК+ о перспективах ограничений на добычу мировые котировки нефти выросли к середине дня и повысились до 85,15 доллара за «бочку».