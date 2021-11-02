Рома Жиган высмеял Oxxxymiron за пафосный трек о конфликте рэперов

Москва, 2 ноября. Рэпер Рома Жиган иронично прокомментировал талант Oxxxymiron после публикации клипа на песню «Кто убил Марка?», в которой рассказывается о конфликте двух исполнителей. Он сделал пост, посвященный легенде российского рэпа, на своей странице в Instagram.

Новая композиция не оставила равнодушным не только поклонников Окси, но и Жигана. У рэперов конфликт длится на протяжении десяти лет. В треке Oxxxymiron рассказывает, как Жиган требовал от него и рэпера Schokk извинений за дерзкие тексты в его адрес.

Тогда в Сети появилось видео, как Жиган «дает леща» Schokk. Oxxxymiron принес извинения, поэтому фрагмент с пощечиной не оказался на просторах интернета, пишет телеканал «360».

«Я иногда поражаюсь твоему таланту рассказывать всем о том, о чем и так знает каждая собака, и делать это так громко и с пафосом, будто бы открыл всем глаза на новую вселенную — это нужно правда уметь. Старый я сдержал слово, которое дал тебе десять лет назад, и ты понимаешь, о чем я говорю, ты сам решил заговорить об этом!» — высмеял музыканта Рома Жиган.

Oxxxymiron выпустил новый трек впервые за последние четыре года. Клип на композицию «Кто убил Марка?»длится десять минут. Поклонники рэпера с восторгом приняли новую песню и оставили неимоверное количество положительных отзывов.