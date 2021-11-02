Земля окажется максимально близко к Урану 5 ноября

Москва, 2 ноября. Расстояние между Землей и Ураном станет минимальным в этом году. Как заявили эксперты Московского планетария, 5 ноября произойдет сближение двух планет.

Специалисты объясняют такое космическое явление фактом противостояния Урана и Солнца. Сообщается, что в этот момент создадутся наилучшие условия для наблюдений.

«Наступает наилучшее время для наблюдения седьмой планеты в телескоп. Расстояние между Землей и Ураном в этот день будет наименьшим в 2021 году и составит 2,8 млрд км (18,73 а. е.), а видимый диаметр планеты — наибольший в году (3,7 угловые секунды)», — передали в пресс-службе планетария.

По словам астрономов, с каждым годом Уран располагается все выше в небе северных широт. Наилучшим временем для его наблюдений будет период с осени и до конца зимы.

Ранее американские специалисты в области астрономии предположили, что девятая планета с большой вероятностью может существовать в Солнечной системе.