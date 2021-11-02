Молдавия будет ежемесячно пересматривать цены на топливо по контракту с «Газпромом»

Кишинев, 2 ноября. Цены на газ в Молдавии зависят от стоимости нефти и газа на бирже, она будет рассчитываться каждый месяц, заявил вице-премьер, министр инфраструктуры республики Андрей Спыну.

Парламент страны 22 октября ввел режим чрезвычайного положения из-за энергетического кризиса, возникшего на фоне роста газовых котировок в Европе и отсутствия долгосрочного соглашения с поставщиками по газу. Спустя несколько недель Кишинев договорился с «Газпромом», продлив контракт сроком на пять лет.

«При расчете стоимости газа будет учитываться цена нефти и газа на бирже, стоимость будет определяться в конце каждого месяца, к примеру, в воскресенье было определена цена на ноябрь — около 450 долларов. Цены будут устанавливаться ежемесячно, это значит, что в декабре стоимость для нас может снизиться, если то же самое произойдет на мировом рынке», — отметил Спыну в интервью для телеканала Pro TV.

С 1 ноября российский холдинг «Газпром» начал транзит природного топлива в Молдавию. Стоимость газа, 450 долларов за тысячу кубов, в два раза ниже нынешнего рыночного ценника. Страна в связи с новым контрактом инициировала независимую проверку долговых обязательств перед компанией, размер которых, по предварительным подсчетам, составляет 709 млн долларов.