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Ряд нововведений на дорогах ждет российских водителей в ноябре
Экономика
Ряд нововведений на дорогах ждет российских водителей в ноябре
Федеральное агентство новостей

Москва, 2 ноября. Автолюбителей в России предупредили о грядущих изменениях. Предполагается, что они коснуться законодательства и работы ГИБДД. Об этом пишет РБК в своем материале.

Первое нововведение будет касаться штрафов. Собственники транспортных средств больше не будут получать их на почту. Вместо этого информация о нарушении будет отправляться на портал «Госуслуг». Сайт позволит обращаться через него за регистрацией автомобиля и получением прав.

Госдума проведет чтения законопроекта об отмене обязательного техосмотра. Эксперты ожидают, что соответствующее решение будет вынесено в первой половине ноября. Также будет рассмотрен законопроект, запрещающий судимым гражданам работать в такси.

ФАН ранее рассказывал о новом функционале раздела «Госуслуги Авто». Он будет работать в тестовом режиме до конца 2021 года.

О росте трат россиян на обслуживание машины ранее рассказало издание "ФедералПресс". Эксперты отметили увеличение расходов автовладельцев на оплату штрафов, парковку, ремонт авто и бензин.

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ГИБДД авто водители штраф
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