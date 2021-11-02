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США развернули масштабные командно-штабные учения Global Thunder 22
Армия
США развернули масштабные командно-штабные учения Global Thunder 22
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 2 ноября. Стратегическое командование Вооруженных сил США объявило о начале масштабных командно-штабных учений Global Thunder 22.

По данным американский военных, тренировочные мероприятия будут проводиться «с особым упором на готовность ядерных сил». При этом будет проведена оценка способности отдельных компонентов стратегического командования выполнять задачи сдерживания и организовывать совместные операции в случае агрессии против Соединенных Штатов.

«Стратегическое командование США начало свои ежегодные учения по ядерному командованию и управлению, а также полевые учения Global Thunder 22», — сказано в пресс-релизе.

В командовании также отмечают, что в рамках маневров Global Thunder 22 будет применяться опыт глобальных операций в координации с другими боевыми группами и правительственными структурами в целях «отражения стратегических атак против США».

Ранее военный эксперт Алексей Леонков обратил внимание на активизацию американской группировки войск в Европе, которая происходит на фоне показной демонстрации «обеспокоенности» боеспособностью российской армии. При этом в Госдуме, как пишет Infox, оценили опасность секретной армии США для России.

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