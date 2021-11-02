Кейт Миддлтон вышла на улицы Глазго в модной стеганой жилетке

Глазго, 2 ноября. В Сети обсуждают модный образ Кейт Миддлтон, которые она «выгуляла» в Глазго, пишет Elle.

Принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон накануне прибыли в столицу Шотландии. Причиной их появления там стала международная климатическая конференция COP26.

Королевская пара впервые была замечена в спортивном центре «Александра парк». Там герцогиня Кембриджская предстала в одном из своих наиболее предпочитаемых осенних образов. Она надела стеганую жилетку Ganii поверх темной водолазки. Образ был дополнен контрастным шелковым платком.

Global Look Press / Stephen Lock / Keystone Press Agency

Жилетки, простеганные крупно и ромбовидно, — писк сезона. Такая стежка прекрасно сочетается с любым образом и подчеркивает стройность фигуры.

Кейт Миддлтон дополнила образ ботинками Chloe, а на ее руке было замечено роскошное кольцо с сапфиром. В ушах герцогини блестели сережки-кольца. Поклонники высоко оценили ее стильный вид.

А вот образ Миддлтон на самом саммите ООН по климату был подвергнут критике. Причиной недовольства стало платье герцогини, стоимость которого — 2400 тысяч фунтов стерлингов (234 тысячи рублей).

По мнению читателей Daily.Mail, наряд слишком старомоден.

«Ее платье очень старомодное и скучное. Она выглядит намного старше своего возраста»; «2400 фунтов стерлингов за это платье? Кое-кого ограбили»; «Я ношу одну и ту же обувь по несколько лет. То же мне — 12 раз»; «Цена ее наряда может прокормить огромное количество людей», — писали они.

Стоит отметить, что несмотря на возмущения, платье синего цвета прекрасно сидело по фигуре Миддлтон. Длина миди с акцентными плечами предавала герцогине некую шаловливость. Образ был дополнен темно-серыми туфлями, которые она надевала 12 раз (что в комментариях ей и припомнили). Правда, стоимость пары тоже немала — Rupert Sanderson стоит 425 фунтов стерлингов (41 480 рублей). В руке Кейт был небольшой клатч в тон туфлям.

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