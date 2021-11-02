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Специалисты Роскачества проверили шоколадные вафли на наличие ГМО
Общество
Специалисты Роскачества проверили шоколадные вафли на наличие ГМО
Global Look Press  /  Ralph Kerpa/http://imagebroker.com/#/search/

Москва, 2 ноября. Российские вафли соответствуют стандартам безопасности и не содержат в себе ГМО. К такому выводу пришли эксперты Роскачества по результатам проведенной проверки.

В рамках исследования был изучен состав вафель со вкусом шоколада 20 торговых марок, в том числе зарубежных. Все они были приобретены в федеральных торговых сетях и онлайн-магазинах.

«Исследование Роскачества показало, что вафли — это безопасный продукт, в них нет тяжелых металлов, дрожжей и ГМО», — объяснили эксперты.

Сотрудники организации также проверили вафли на наличие распространенных гербицидов и инсектицидов. Лишь в одном продукте был обнаружен хлормекват-хлорид, относящийся к числу пестицидов. Специалисты подчеркнули, что вафли рекомендуется употреблять в умеренном количестве. Это объясняется наличием высокого количества сахара в их составе.

Как сообщалось ранее, Роскачество проанализировало состав Дарницкого хлеба нескольких торговых марок. Три торговые марки могут претендовать на присвоение «Знака качества».

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