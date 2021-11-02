Представитель Валерия Гаркалина опровергла заявления об ухудшении состояния артиста

Москва, 2 ноября. Известный актер Валерий Гаркалин уже месяц находится в больнице, где под наблюдением медиков борется с COVID-19. Его представитель Наталья Теплова опровергла слухи об ухудшении состояния артиста.

Артист попал в больницу 2 октября, а спустя пару дней его перевели в реанимацию из-за резкого ухудшения состояния. По некоторым данным источников, у него диагностировано 85% поражение легких.

Некоторые издания, ссылаясь на анонимные источники, утверждают, что из-за проблем с сердцем артисту назначают все новые препараты. Кроме того, в СМИ неоднократно сообщили, что звезду фильма «Ширли-мырли» подключили к аппарату ЭКМО.

Однако близкие артиста, в том числе его директор Наталья Теплова, ничего об этом не знают. Они не понимают, откуда журналисты берут подобную информацию.

«Я понятия не имею, где журналисты берут эту информацию. Потому что ни у меня, ни у дочки Валерия Борисовича таких новостей нет. Я думаю, что если бы все было действительно так, то его дочери бы все сказали, но ничего подобного нам не говорили, — отметила представитель Гаркалина в беседе с корреспондентом Teleprogramma.pro.

Родным известно, что актер последнее время лежит в реанимационном отделении, однако подробности лечения им не разглашают. На все вопросы родных медики просят ждать.

Ранее стало известно, что состояние Валерия Гаркалина остается крайне тяжелым. Сердце артиста работает на пределе.