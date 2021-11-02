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Госдума намерена принять проект закона о региональной власти в декабре
Политика
Госдума намерена принять проект закона о региональной власти в декабре
Федеральное агентство новостей

Екатеринбург, 2 ноября. Государственная дума России в декабре текущего года собирается принять законопроект «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ», рассказал депутат Павел Крашенинников.

По словам председателя комитета ГД по госстроительству и законодательству, через неделю депутаты будут рассматривать проект закона в первом чтении, после чего последует процедура второго чтения. Соответствующим заявлением он поделился во время заседания Ассамблеи свердловского регионального отделения «Депутатская вертикаль».

«И я надеюсь, что в декабре мы примем этот закон», — подчеркнул Крашенинников.

Ранее стало известно, что глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас внес в Госдуму законопроект, который касается выборов глав регионов. Авторами инициативы являются сам сенатор и Крашенинников.

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