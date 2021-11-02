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Вильфанд предупредил о похолодании и снеге в ряде российских регионов

  /   Обновлено: 02 ноября 2021 10:58
Общество
Вильфанд предупредил о похолодании и снеге в ряде российских регионов
pixabay.com  /  PD

Москва, 2 ноября. Погода приобретет опасный характер в ряде российских регионов в ближайшие дни. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Опасная погода ожидается в Хакасии, на Алтае, в Красноярском крае. Также об ухудшении погодных условий и похолодании предупредили жителей Новосибирской, Томской, Кемеровской и Челябинской областей. На территории ряда регионов может пойти сильный снег и образоваться гололедица. Краснодарский край накроют ливневые дожди и гроза.

«На Алтае ожидается ветер до 25 м/с, это опасное явление. В южных районах Красноярского края прогнозируется сильный снег, ветер до 20 м/с, в центральных районах - очень сильный снег, мокрый снег, ветер до 23 м/с. В Хакасии будет сильный снег, ветер в горах - до 25 м/с», — сообщил Вильфанд в беседе с ТАСС.

Научный руководитель Гидрометцентра ранее назвал сильнейшим туман, который окутал Москву вечером 1 ноября. Его также называют «радиационный туман». Однако он не связан с радиацией, а относится к естественным природным явлениям.

Плотный туман в российской столице привел к отмене авиарейсов в городских аэропортах. Кроме того, из-за сложных погодных условий воздушные гавани не могут принять самолеты на посадку, пишет «Ридус».

Авиарейсы, которые направлялись в Москву из петербургского аэропорта Пулково, также отложили. Свыше 30 самолетов задерживаются в воздушной гавани, сообщает spbdnevnik.ru.

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