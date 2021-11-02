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Геннадий Орлов назвал неприятным жест Дзюбы во время матча с «Динамо»
Спорт
Геннадий Орлов назвал неприятным жест Дзюбы во время матча с «Динамо»
Федеральное агентство новостей  /  Евгения Авраменко

Санкт-Петербург, 2 ноября. Известный комментатор Геннадий Орлов раскритиковал форварда «Зенита» Артема Дзюбу за жест в адрес главного тренера сине-бело-голубых в матче с «Динамо».

Геннадий Орлов считает, что Артему Дзюбе не стоило демонстративно указывать на газон и кричать после гола в матче 13-го тура РПЛ с «Динамо». Об этом комментатор рассказал в эфире «Радио Зенит».

«Жест этот был, откровенный, неприятный. Это поступок, который не украшает Дзюбу. У него немало таких выступлений, которые не украшают его самого. Когда пройдет время, мне кажется, ему будет за них стыдно», — подчеркнул Орлов.

В матче с «Динамо» Дзюба забил свой 144-й гол в чемпионатах России по футболу, установив новый рекорд турнира. При этом форвард начинал игру на скамейке запасных.

Ранее Андрей Аршавин назвал вызовом для Семака голевое празднование Дзюбы. Своим мнением об эпизоде экс-капитал сине-бело-голубых поделился в эфире телеканала «Матч ТВ».

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Зенит орлов динамо дзюба семак
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