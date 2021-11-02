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Смартфоны Xiaomi и Redmi резко подешевели в честь распродажи Double 11
Технологии
Смартфоны Xiaomi и Redmi резко подешевели в честь распродажи Double 11
mi.com  /  Xiaomi

Москва, 2 ноября. Китайский технологический производитель Xiaomi снизил цены на некоторые линейки смартфонов в честь грандиозной распродажи Double 11.

Так, например, на устройство Xiaomi Mi 11 Pro цена была снижена на 135 долларов и составила 635 долларов, а Xiaomi Mi 10S в вариации с памятью 8 Гб подешевел на 50 долларов — до 420 долларов. Большой подарок корпорация преподнесла любителям устройств Redmi. Модель K40 с 8 Гб оперативной и 128 ГБ встроенной памяти можно приобрести всего за 310 долларов (22 150 рублей).

Ранее стало известно о презентации новых устройств от компании Xiaomi. В продаже появятся Redmi Note 11 Pro и Redmi Note 11 Pro+. Версии будут отличаться друг от друга лишь объемом аккумулятора. В подарок всем покупателям производители добавят сверхбыстрый блок питания в комплект.

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xiaomi смартфон redmi
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