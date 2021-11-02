АТОР сообщила об отказе иностранцев от поездок в Россию из-за отсутствия QR-кодов

Москва, 2 ноября. Иностранные туристы начали отказываться от забронированных на ближайшие даты туров в Россию, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Причиной отказов от туров или их переноса стало отсутствие у иностранцев QR-кодов, подтверждающих вакцинацию против коронавируса российским препаратом. Об этом Ломидзе рассказала в беседе с «Интерфаксом».

«Основной поток туристов едет в Россию из арабских стран (ОАЭ, Катар), Индии, есть туристы из Европы (Германия, Швейцария, Словения). Большинство приезжающих в Россию иностранных туристов вакцинированы. Но в России не действует QR-код, который получают после прививки зарубежными вакцинами», — подчеркнула специалист.

По словам Ломидзе, сейчас не совсем ясно, какими будут ограничения для посещения ресторанов и других объектов после окончания нерабочих дней. Кроме того, невозможно гарантированно подтвердить, что при заезде в гостиницы у иностранных путешественников не потребуют QR-коды, заключила эксперт.

Как стало известно ранее, туристы из разных стран не смогут посещать театры и музеи Петербурга в период нерабочих дней, а также после, когда доступ в них будет производиться по системе QR-кодов. Соответствующее заявление сделал вице-губернатор города Борис Пиотровский.