The Washington Times: песни с критикой Байдена возглавили хит-парад iTunes в США

Вашингтон, 2 ноября. Хит-парад самых популярных песен в iTunes в США возглавили треки с критикой президента Джо Байдена, передает издание The Washington Times.

Все песни имеют одинаковое название — Let’s Go Brandon («Вперед, Брэндон»), фраза стала популярной в рядах противников Байдена. Она превратилась в эвфемизм после того, как одна из журналисток на гоночных соревнованиях не расслышала скандирование фразы «К черту Байдена» и сказала, что они поддерживают гонщика Брендона Брауна.

Так, на первом месте в чарте оказалась песня Брайсона Грея в соавторстве с Тайсоном Джеймсом и Чэндлером Крампом. На второй, пятой и шестой строчках та же самая композиция, но в исполнении рэперов Лозы Александера и Годз Чайлд из Флориды, которые представили свои оригинальные или расширенные версии и ремиксы. Кроме того, одна из песен стала популярной в соцсети TikTok.

Global Look Press / Filippo Attili

Ранее сенатор-республиканец Рик Скотт заявил, что действия Байдена на посту главы государства стали «настоящей катастрофой» для страны. Политик, сославшись на документы Минторга, напомнил о падении ВВП государства на 2% в годовом исчислении, передает НСН.

Бывший американский лидер Дональд Трамп не упустил возможности в очередной раз подколоть Байдена. Он прокомментировал инцидент, который произошел с хозяином Белого дома, попавшим в объективы камер. На кадрах видно, как Джо Байден сидит со сложенными на груди руками и медленно закрывает глаза.