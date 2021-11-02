Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 ноября 11:44
11:41
Происшествия
Рэпер Yung Trappa перед изнасилованием избил девушку и угрожал ей расправой
11:39
Общество
Губернатор Ульяновской области Русских заявил о возможном продлении нерабочих дней
11:38
Происшествия
Гособвинение запросило девять лет колонии для московского девелопера Худояна
11:36
Происшествия
В Сергиевом Посаде 14-летнюю девочку забрали из семьи в детдом из-за откровенного фото
11:36
Армия
Аналитики NI признали превосходство российской «Булавы» над американскими аналогами
11:33
Шоу-бизнес
Иван Ургант посоветовал Ольге Бузовой создать свой театр после скандала с МХАТом
11:28
Экономика
Наказание для нетрезвых водителей может ужесточиться в России
11:28
Общество
Тонущего леопарда спасли из колодца в Индии
11:26
Общество
Сильный туман стал причиной закрытия пролива Босфор для транзитных судов
11:25
Происшествия
Правоохранители пришли с обысками в курганскую поликлинику
Все новости

The Washington Times: песни с критикой Байдена возглавили хит-парад iTunes в США

  /   Обновлено: 02 ноября 2021 10:52
Политика
The Washington Times: песни с критикой Байдена возглавили хит-парад iTunes в США
ФБА «Экономика сегодня»

Вашингтон, 2 ноября. Хит-парад самых популярных песен в iTunes в США возглавили треки с критикой президента Джо Байдена, передает издание The Washington Times.

Все песни имеют одинаковое название — Let’s Go Brandon («Вперед, Брэндон»), фраза стала популярной в рядах противников Байдена. Она превратилась в эвфемизм после того, как одна из журналисток на гоночных соревнованиях не расслышала скандирование фразы «К черту Байдена» и сказала, что они поддерживают гонщика Брендона Брауна.

Так, на первом месте в чарте оказалась песня Брайсона Грея в соавторстве с Тайсоном Джеймсом и Чэндлером Крампом. На второй, пятой и шестой строчках та же самая композиция, но в исполнении рэперов Лозы Александера и Годз Чайлд из Флориды, которые представили свои оригинальные или расширенные версии и ремиксы. Кроме того, одна из песен стала популярной в соцсети TikTok.

The Washington Times: песни с критикой Байдена возглавили хит-парад iTunes в США
Global Look Press / Filippo Attili

Ранее сенатор-республиканец Рик Скотт заявил, что действия Байдена на посту главы государства стали «настоящей катастрофой» для страны. Политик, сославшись на документы Минторга, напомнил о падении ВВП государства на 2% в годовом исчислении, передает НСН.

Бывший американский лидер Дональд Трамп не упустил возможности в очередной раз подколоть Байдена. Он прокомментировал инцидент, который произошел с хозяином Белого дома, попавшим в объективы камер. На кадрах видно, как Джо Байден сидит со сложенными на груди руками и медленно закрывает глаза.

Вернуться назад

Все новости / Политика / The Washington Times: песни с критикой Байдена возглавили хит-парад iTunes в США
байден itunes the washington times
Комментировать