Политолог Репетович: Лукашенко использует против Польши и Евросоюза оружие «D»

Варшава, 2 ноября. Президент Белоруссии располагает козырем в противостоянии с Польшей и другими странами Евросоюза — оружием «D». Об этом заявил варшавский политолог и специалист по Ближнему Востоку Витольд Репетович.

Польский эксперт забил тревогу, узнав, как именно белорусский лидер может поставить крест на надеждах Брюсселя оказать давление на Минск. Оружие «D» — это демография. Проще говоря, объяснил Репетович, Лукашенко может воспользоваться сложившейся на границе Польши, Литвы и Латвии сложной миграционной обстановкой, чтобы диктовать Европе свои условия. Политолог приписывает первому президенту Белоруссии ведение гибридной войны с ЕС, где демография Старого Света может стать главной целью мигрантов из стран Ближнего Востока.

polska-kaliningrad.ru / Польский культурный центр в Калининграде

«Оружие D поражает Польшу и Европу: необходимы решительные действия в странах происхождения мигрантов. Действия пограничной службы Польши на польско-белорусской границе — последний рубеж обороны в гибридной войне. К сожалению, в самих странах происхождения мигрантов недостаточно действий. Представители этих стран не проявляют особого интереса к судьбе своих граждан на границе», — Приводит комментарий Репетовича милитари-портал Defence24.pl.

Официальная Варшава регулярно обвиняет Белоруссию и лично президента Александра Лукашенко в якобы ведении гибридной войны против Евросоюза. Ранее белорусские пограничники опровергли сообщения о ведении огня в сторону Польши. Также, пишет НСН, официальный Минск опасается диверсий со стороны западных спецслужб.