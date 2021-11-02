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Российские военные применили ракетные комплексы «Бал» и «Бастион» на учениях в Крыму
Армия
Российские военные применили ракетные комплексы «Бал» и «Бастион» на учениях в Крыму
Федеральное агентство новостей  /  Андрей Союстов

Севастополь, 2 ноября. Расчеты береговых противокорабельных ракетных комплексов «Бал» и «Бастион» провели учения, сообщает пресс-служба Черноморского флота ВМФ РФ.

Согласно опубликованным данным, в рамках тренировочных мероприятий военные подготовили комплексы к применению, вычислили местонахождение кораблей условного противника у берегов Крыма и взяли их на сопровождение.

«В ходе учения военнослужащие отработали алгоритм действий по нанесению синхронных ракетных ударов по корабельной группировке условного противника с выполнением электронных пусков ракет», — говорится в пресс-релизе.

Ранее в акваторию Черного моря зашел оснащенный крылатыми ракетами эсминец USS Porter ВМС США. Ситуацию, как пишет Infox, прокомментировал военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, американцам «нечего ловить» в Черноморском регионе.

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