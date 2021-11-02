Председатель «Сильной России» Цветков призвал ужесточить миграционное законодательство

Москва, 2 ноября. Необходимость ужесточения российского миграционного законодательства объяснил председатель движения «Сильная Россия» Антон Цветков.

Инициатива направлена на реализацию принципа неотвратимости наказания и предотвращение преступлений. По словам Цветкова, ясный порядок учета и геномная регистрация людей, приезжающих в Россию на заработки, позволит существенно снизить число криминальных элементов в их среде.

«Это позволит быстрее и эффективней раскрывать преступления, совершенные мигрантами. Да и они лишний раз подумают, прежде чем эти преступления совершать. То есть, это еще несет большую профилактическую пользу», — объяснил глава «Сильной России».

Он уверен, что сейчас необходимо принять самые эффективные меры, чтобы обезопасить россиян от преступлений со стороны мигрантов. При этом добропорядочным мигрантам данные изменения никак не навредят, резюмировал Цветков.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин ранее потребовал ввести обязательную геномную регистрацию всех трудовых мигрантов, которые въезжают в страну из ближнего зарубежья. Кроме того, необходимо сформировать четкий порядок становления мигрантов на учет и их дактилоскопирования.