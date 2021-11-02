Лидер «Несчастного случая» Алексей Кортнев стал отцом в шестой раз

Москва, 2 ноября. Лидер «Несчастного случая» Алексей Кортнев отмечает радостное событие в своей жизни — он стал отцом в шестой раз. У него родилась дочь в первый день ноября. Об этом сообщается на странице группы в Facebook.

Скрывать имя малыша не стали. Авторы публикации сообщили, что супружеская пара назвала девочку Агафьей, пишет «Вечерняя Москва».

«Поздравляем Алексея и Амину с рождением дочки! Всей нашей дружной командой желаем здоровья малышке Агафье и счастливым родителям! Ура!» — говорится в сообщении.

У Кортнева есть сын Артемий от первого брака с Ириной Богушевской. Еще один сын Никита появился на свет, когда музыкант был в отношениях с актрисой и телеведущей Еленой Ланской. По словам певца, он не был хорошим отцом для первых сыновей. Вторая жена артиста Амина Зарипова родила Корневу четверых детей: сыновей Арсения и Афанасия, дочерей Аксинью и Агафью.