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В Японии решают проблему последствий извержения подводного вулкана
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Большое количество пемзы скопилось у берегов острова Окинава на юге Японии. Пористое вулканическое стекло буквально забило песчаные пляжи. Власти приступили к расчистке территорий.

Обширные скопления пемзы зафиксировали с дрона. Толщина ее слоя в некоторых местах достигает 15 сантиметров. Пористый камень забил пляжи в курортных зонах на острове Окинава, нанеся ущерб как туризму, так и рыболовной промышленности. Пострадали многие порты, было повреждено около 40 лодок.

Предположительно, пемза появилась в следствии извержения в августе подводного вулкана Фукутоку-Оканоба, расположенного примерно в тысяче километрах от острова. Власти Окинавы приступили к трехнедельной операции по очистке береговой линии.

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