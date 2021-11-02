ВТБ спрогнозировал рост ипотечного кредитования до рекордных 5,8 трлн рублей

Москва, 2 ноября. Банк ВТБ прогнозирует рост российского ипотечного рынка до рекордных 5,8 трлн рублей по итогам текущего года, заявил заместитель президента — председателя правления кредитно-финансовой организации Анатолий Печатников.

Согласно предыдущему прогнозу ВТБ, к концу 2021-го объем выдачи ипотеки превысит рекордный показатель для рынка — 5 трлн рублей. В банке также заверили, что готовы удовлетворить спрос клиентов в полном объеме во всех сегментах и довести продажи ипотеки до нового максимума.

«Рынок ипотеки в России обновляет рекорды уже четвертый год подряд. В этом году мы ожидаем его роста до 5,8 трлн рублей, что на треть превысит результат прошлого года, даже несмотря на модернизацию госпрограммы в июле. Трендом этой осени становится корректировка цен на рынке недвижимости мегаполисов», — отметил Печатников.

Российские банки, тем временем, также готовы к запуску программы по снижению ставки на «зеленую ипотеку». Разработкой занимаются Сбербанк и Газпромбанк, в ближайшее время к ним могут присоединиться Альфа-банк, ПСБ, Росбанк и ДОМ.РФ, пишет «ФедералПресс».