Apple резко сократила производство iPad ради iPhone 13

Москва, 2 ноября. Американская компания Apple резко сократила производство iPad для достаточного обеспечения микросхемами iPhone 13. Об этом сообщила газета Nikkei Asia со ссылкой на источники.

По информации собеседника издания, такие перемены свидетельствуют о том, что глобальный кризис поставок чипов ударил по корпорации значительно сильнее, чем ожидалось. По словам источника, производство планшетов снизилось в два раза по сравнению с первоначальными планами.

Модели iPad и iPhone имеют ряд общих компонентов, включая основные. По информации издания, под производство iPhone 13 будут отданы не только детали, предназначенные для iPad, но и компоненты старых моделей смартфонов.

Недавно у Apple состоялись презентации новых гаджетов. В середине октября компания показала обновленные модели флагманского ноутбука MacBook Pro.