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ЦБ ужесточит регулирование рассрочки и «скрытого кредитования»

  /   Обновлено: 02 ноября 2021 10:36
Экономика
ЦБ ужесточит регулирование рассрочки и «скрытого кредитования»
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 2 ноября. Некоторые современные коммерческие практики имеют признаки обхода законодательства. Центральный банк России порекомендовал кредиторам воздержаться от участия в таких схемах. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на информационное письмо.

Российский регулятор стремится снизить кредитную нагрузку на граждан государства. Он обращает внимание на отношения, которые формально не попадают под соответствующий закон, но фактически представляет собой кредит.

«Сначала предоставляют человеку возможность оплатить товары или услуги в рассрочку, а затем передают права требования долга профессиональным кредиторам. Зафиксирована практика, когда купленные клиентом товары оплачивают так называемые операторы сервисов рассрочки, аффилированные с кредиторами», — пишет «ФедералПресс».

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина ранее заявила о необходимости охлаждения рынка потребительского кредитования. Она делала такое заявление еще в июле 2021 года.

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