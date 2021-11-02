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Политолог Михеев заявил о длящейся 30 лет «кормежке врагов» со стороны России
Политика
Политолог Михеев заявил о длящейся 30 лет «кормежке врагов» со стороны России
Pr Scr youtube.com  /  «Кто против?»

Москва, 2 ноября. России нужно как можно быстрее перестать «кормить» своих врагов, считает политолог Сергей Михеев.

По словам эксперта, после распада СССР Россия в течение 30 лет была вынуждена всем помогать, но сейчас нужно прекращать это делать.

«Запад предлагает нам кормить его и наших врагов. Врагов, которые будут подрывать наш суверенитет, мы должны кормить за свой счет. Вот как они устроились», — высказался эксперт.

После 1991 года Россия не смогла выйти из парадигмы, когда во времена СССР была возможность всех «кормить», а сейчас Запад говорит, что Москва должна спонсировать правящий режим на Украине вне зависимости от того, что этот режим откровенно русофобский, указал политолог.

Политолог Михеев заявил о длящейся 30 лет «кормежке врагов» со стороны России
pixabay.com /

Также Россия не должна поддерживать экономические связи с Прибалтикой, так как в их странах ненависть к Москве превратилась в государственную идеологию. В результате Россия связана с теми, кто ее шантажирует и пытается очернить, заключил Михеев.

Ранее политолог Дмитрий Корнейчук заявил, что власти Украины будут вынуждены «идти на поклон» в Москву и соглашаться на любые условия «Газпрома» из-за неверной газовой политики президента Владимира Зеленского. По его словам, глава государства ничего не сделал для того, чтобы Украина избавилась от «угольной и газовой зависимости» от РФ.

В Совете Федерации раскритиковали заявление Киева, что с запуском «Северного потока — 2» Украина станет более уязвимой для «российского вторжения». Как считает сенатор от Крыма Ольга Ковитиди, украинским властям нужно перестать раскручивать «ветряные мельницы российской угрозы» и «шантажировать Россию», передает НСН.

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украина россия михеев
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