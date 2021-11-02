Самые высокие доходы в TikTok получают блогеры в возрасте от 12 до 21 года

Москва, 2 ноября. Популярная среди молодежи сеть TikTok помимо прочего стала площадкой, где юные блогеры могут заработать серьезные деньги. Причем, расценки у подростков выше, чем у взрослых пользователей, пишет РБК.

Компания Yoloco, занимающаяся анализом аккаунтов в социальных сетях с помощью искусственного интеллекта, оценила среднюю стоимость рекламы у блогеров в русскоязычном сегменте TikTok. По данным Mediascope, эта соцсеть уже опередила по популярности мессенджер Telegram. Ее всероссийская ежедневная аудитория на всех типах устройств на август 2021 года составила почти 15,3 млн человек старше 12 лет.



По итогам анализа, самыми высокооплачиваемыми блогерами в TikTok стали школьники и студенты в возрасте от 12 до 21 года. Одно размещение рекламы на их странице стоит в среднем 1,6 тыс. рублей. Более старшие тиктокеры согласны получить в среднем на 1,3 тыс. рублей за один пост. Дети до 12 лет готовы рекламировать за 1 тыс. рублей.

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