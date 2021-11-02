Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 ноября 11:42
11:41
Происшествия
Рэпер Yung Trappa перед изнасилованием избил девушку и угрожал ей расправой
11:39
Общество
Губернатор Ульяновской области Русских заявил о возможном продлении нерабочих дней
11:38
Происшествия
Гособвинение запросило девять лет колонии для московского девелопера Худояна
11:36
Происшествия
В Сергиевом Посаде 14-летнюю девочку забрали из семьи в детдом из-за откровенного фото
11:36
Армия
Аналитики NI признали превосходство российской «Булавы» над американскими аналогами
11:33
Шоу-бизнес
Иван Ургант посоветовал Ольге Бузовой создать свой театр после скандала с МХАТом
11:28
Экономика
Наказание для нетрезвых водителей может ужесточиться в России
11:28
Общество
Тонущего леопарда спасли из колодца в Индии
11:26
Общество
Сильный туман стал причиной закрытия пролива Босфор для транзитных судов
11:25
Происшествия
Правоохранители пришли с обысками в курганскую поликлинику
Все новости

Самые высокие доходы в TikTok получают блогеры в возрасте от 12 до 21 года
Экономика
Самые высокие доходы в TikTok получают блогеры в возрасте от 12 до 21 года
pixabay.com

Москва, 2 ноября. Популярная среди молодежи сеть TikTok помимо прочего стала площадкой, где юные блогеры могут заработать серьезные деньги. Причем, расценки у подростков выше, чем у взрослых пользователей, пишет РБК.

Компания Yoloco, занимающаяся анализом аккаунтов в социальных сетях с помощью искусственного интеллекта, оценила среднюю стоимость рекламы у блогеров в русскоязычном сегменте TikTok. По данным Mediascope, эта соцсеть уже опередила по популярности мессенджер Telegram. Ее всероссийская ежедневная аудитория на всех типах устройств на август 2021 года составила почти 15,3 млн человек старше 12 лет.

По итогам анализа, самыми высокооплачиваемыми блогерами в TikTok стали школьники и студенты в возрасте от 12 до 21 года. Одно размещение рекламы на их странице стоит в среднем 1,6 тыс. рублей. Более старшие тиктокеры согласны получить в среднем на 1,3 тыс. рублей за один пост. Дети до 12 лет готовы рекламировать за 1 тыс. рублей.

Жительница Петербурга подружилась с местной чайкой и назвала пернатого в честь российского композитора Петра Чайковского. Вот уже полтора года за дружбой человека и птицы следят тысячи зрителей в TikTok.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Самые высокие доходы в TikTok получают блогеры в возрасте от 12 до 21 года
реклама сеть пользователь tiktok ТикТок
Комментировать