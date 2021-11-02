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Научный руководитель Гидрометцентра Вильфанд назвал природным сильнейший туман в Москве
Общество
Научный руководитель Гидрометцентра Вильфанд назвал природным сильнейший туман в Москве
Агентство городских новостей Москва  /  Александр Авилов

Москва, 2 ноября. «Радиационный туман», который окутал улицы Москвы, не имеет ничего общего с радиацией. Он напрямую связано с естественным природным явлением, заявил научрук Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Синоптик отметил, что днем ранее Росгидромет уже предупреждал москвичей о будущем плотном тумане. По словам Вильфанда, нынешнее явление объясняется резким спадом температуры в подстилающей поверхности. В то же время и происходит охлаждение определенного слоя воздуха.

«Это совершенно естественное природное явление. Оно называется радиационное выхолаживание. Не имеет никакого отношения к радиоактивности. Это выхолаживание подстилающей поверхности при отсутствии облаков», — пояснил метеоролог в беседе с РБК.

Недавно Роман Вильфанд предупредил жителей большинства регионов России о теплом ноябре. Как отмечал специалист, в отдельных случаях температурный фон будет соответствовать среднегодовым значениям.

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