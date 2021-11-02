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Источник «Ведомостей» узнал о возможной отставке главы Красноярского края Усса

  /   Обновлено: 02 ноября 2021 10:25
Политика
Источник «Ведомостей» узнал о возможной отставке главы Красноярского края Усса
krskstate.ru  /  Администрация Губернатора Красноярского края / Вадим Кофман

Красноярск, 2 ноября. В Кремле обсуждают информацию о возможной отставке главы Красноярского края Александра Усса, сообщают источники издания «Ведомости».

Как заявил источник издания в администрации президента, замена Уссу пока не найдена, но разговоры о его досрочной отставке идут. Не исключено, что глава края покинет пост в 2021 году или весной 2022-го. Решение примут из-за низких показателей доверия к губернатору, а также других показателей, за которыми следят в Кремле, передают журналисты.

62-летний Александр Усс был временно исполняющим губернатора Красноярского края в 2017 году, затем пошел на выборы главы региона и выиграл их в 2018-м. Срок полномочий Усса истекает в 2023 году.

Ранее сообщалось, что губернатор Томской области Сергей Жвачкин может в скором времени подать в отставку. Также известно, что глава Кировской области Игорь Васильев не будет баллотироваться на новые выборы в 2022 году и может досрочно уйти с должности. В Кремле не стали комментировать эту информацию.

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