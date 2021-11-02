Конкурс красоты среди альбиносов Африки прошел в ЮАР

Молодые альбиносы Южно-Африканской республики впервые приняли участие в конкурсе красоты «Мистер и мисс альбинизм». Цель мероприятия — искоренить дискриминацию людей с генетическими особенностями.

Во многих странах Африки развита дискриминация людей с альбинизмом — наследственным заболеванием, при котором у человека отсутствует пигмент меланин, из-за этого кожа, а также волосы и цвет глаз становятся аномально белыми. Альбиносов Африки убивают и продают их тела на черном рынке. Людей похищают на улицах и из собственных домов. Чтобы изменить отношение африканцев к альбиносам, в ЮАР провели первый конкурс красоты среди людей с этой особенностью.

«Конкурс «Мистер и Мисс Альбинизм» — это очень важная инициатива, мы хотим представлять людей с альбинизмов и поместить их в мейнстрим. Мы хотим рассказать всем, кто убивает людей с альбинизмом: «У вас тоже могут быть эти гены», — рассказал основатель конкурса Годфри Мфатсве.

Конкурс также направлен на то, чтобы вдохновить людей с альбинизмом, дать им возможность раскрывать в себе таланты и не бояться жить среди обычных людей.

«Мы делаем это для инклюзивности, мы хотим заявить о себе, что мы здесь, и мы верим в свои силы и возможности. Когда кто-то смотрит на меня, наблюдает за мной, меня это вдохновляет, я хочу оставаться самими собой», — сказал участник конкурса Брайан Макубела.

Подобные конкурсы ранее проводились и в других африканских странах. После таких мероприятий проблема дискриминации и насилия над людьми с альбинизмом становилась мене острой.