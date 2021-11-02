Аналитики Bank of America спрогнозировали рост стоимости нефти до 120 долларов

Вашингтон, 2 ноября. Стоимость нефти на мировом рынке вырастет до 120 долларов. К такому выводу пришли аналитики финансовой организации, пишет «Гезета.ru» со ссылкой на публикацию Bloomberg.

Группа финансовых аналитиков Bank of America рассматривала возможные последствия энергетического кризиса в мире. Одним из них назвали ускоренное восстановление нефтяных фьючерсов.

Специалисты предположили, что драйвером изменения рыночных тенденций станет повышенный спрос на бензин. Компании могут быстро нарастить добычу, однако ограниченные мощности по переработке будут ограничивать предложение на рынке. Это может спровоцировать быстрый рост стоимости нефти до 120 долларов.

Основной угрозой для биржевой стоимости топлива марки Brent стало замедление китайской экономики. Оно вызвано финансовыми проблемами крупнейшего застройщика Китая — компании Evergrande Group.

О мерах, которые собираются предпринимать российские власти для борьбы с глобальным потеплением ранее рассказало издание «ФедералПресс».