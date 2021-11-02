Los Angeles Times опубликовала последние слова убитого Болдуином оператора

Лос-Анджелес, 2 ноября. Издание Los Angeles Times выяснило, какими были последние слова оператора Галины Хатчинс, сказанные ей незадолго до смерти прямо на съемочной площадке. В последние минуты жизни кинематографист успела отреагировать на свое ранение.

Трагическая смерть оператора произошла 21 октября на съемках вестерна «Ржавчина». Голливудский актер Алек Болдуин выстрелил из оружия, которое должно было быть заряжено холостыми патронами. Однако в нем оказалась боевая пуля. Пострадали Хатчинс и режиссер фильма Джоэл Соуса. Несмотря на все усилия медиков, женщину не удалось спасти. Полиция расследует произошедшее, однако обвинения пока никому не были предъявлены.

Согласно данным информаторов газеты Los Angeles Times, незадолго до своей смерти оператор успела отреагировать на происходящее. По словам очевидцев, она обращалась к режиссеру проекта, который так же как и она, пострадал от пули.

«Это нехорошо. Это совсем не хорошо», — сказала Хатчинс сразу же после выстрела.

После трагического инцидента Алек Болдуин выступил с обращением к кинематографистам. Он призвал всех полностью отказаться от использования боевых патронов на площадке. По его словам, для съемок вполне можно использовать холостые или резиновые пули. Артист также признался, что не уверен, сможет ли сниматься еще в картинах, где по сюжету его герой будет использовать огнестрельное оружие.