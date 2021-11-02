Политолог Якубин: Зеленский сконцентрировал максимальное количество власти в своих руках

Киев, 2 ноября. Середина президентского срока украинского лидера Владимира Зеленского отметилась резким падением его рейтинга, заявил кандидат политических наук Алексей Якубин.

По его словам, это достаточно показательный процесс. Электоральная поддержка ранее уволенного спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова, напротив, увеличилась в два раза. Скорее всего, это связано непосредственно с давлением на него властей. Таким образом Зеленский хотел сконцентрировать максимальное количество власти в своих руках, однако у этого есть и обратная сторона.

«В этой ситуации концентрации власти есть плюсы и минусы. По мнению власти, плюс в том, что она теперь может многое дать народу. А минус в том, что у общества возникает вопрос: почему при таких полномочиях власть не решает социально-экономические проблемы, а занимается другим?» — сказал он.

Ранее политолог Дмитрий Корнейчук назвал ошибочной газовую политику Зеленского на Украине. По его словам, шаги Киева приведут к тому, что страна уже в самое ближайшее время будет вынуждена соглашаться на любые условия, выдвинутые российской компанией «Газпром». Виноват в этом не только Зеленский, но и его предшественник Петр Порошенко, резюмировал политолог.