Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 ноября 11:42
11:39
Общество
Губернатор Ульяновской области Русских заявил о возможном продлении нерабочих дней
11:38
Происшествия
Гособвинение запросило девять лет колонии для московского девелопера Худояна
11:36
Происшествия
В Сергиевом Посаде 14-летнюю девочку забрали из семьи в детдом из-за откровенного фото
11:36
Армия
Аналитики NI признали превосходство российской «Булавы» над американскими аналогами
11:33
Шоу-бизнес
Иван Ургант посоветовал Ольге Бузовой создать свой театр после скандала с МХАТом
11:28
Экономика
Наказание для нетрезвых водителей может ужесточиться в России
11:28
Общество
Тонущего леопарда спасли из колодца в Индии
11:26
Общество
Сильный туман стал причиной закрытия пролива Босфор для транзитных судов
11:25
Происшествия
Правоохранители пришли с обысками в курганскую поликлинику
11:23
Шоу-бизнес
Рома Жиган высмеял Oxxxymiron за пафосный трек о конфликте рэперов
Все новости

Политолог Якубин: Зеленский сконцентрировал максимальное количество власти в своих руках
Политика
Политолог Якубин: Зеленский сконцентрировал максимальное количество власти в своих руках
president.gov.ua  /  Пресс-служба президента Украины

Киев, 2 ноября. Середина президентского срока украинского лидера Владимира Зеленского отметилась резким падением его рейтинга, заявил кандидат политических наук Алексей Якубин.

По его словам, это достаточно показательный процесс. Электоральная поддержка ранее уволенного спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова, напротив, увеличилась в два раза. Скорее всего, это связано непосредственно с давлением на него властей. Таким образом Зеленский хотел сконцентрировать максимальное количество власти в своих руках, однако у этого есть и обратная сторона.

«В этой ситуации концентрации власти есть плюсы и минусы. По мнению власти, плюс в том, что она теперь может многое дать народу. А минус в том, что у общества возникает вопрос: почему при таких полномочиях власть не решает социально-экономические проблемы, а занимается другим?» — сказал он.

Ранее политолог Дмитрий Корнейчук назвал ошибочной газовую политику Зеленского на Украине. По его словам, шаги Киева приведут к тому, что страна уже в самое ближайшее время будет вынуждена соглашаться на любые условия, выдвинутые российской компанией «Газпром». Виноват в этом не только Зеленский, но и его предшественник Петр Порошенко, резюмировал политолог.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Политолог Якубин: Зеленский сконцентрировал максимальное количество власти в своих руках
украина зеленский разумков
Комментировать