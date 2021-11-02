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Адвокат Бенхин оценил возможность суда между Шаляпиным и родственниками его умершей жены из-за квартиры
Шоу-бизнес
Адвокат Бенхин оценил возможность суда между Шаляпиным и родственниками его умершей жены из-за квартиры
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Москва, 2 ноября. Адвокат и друг Прохора Шаляпина Александр Бенхин высказался о ситуации, сложившейся между певцом и родственниками покойной супруги Татьяны Клаудии Девис. Он указал, при каких обстоятельствах родные бизнесвумен могут подать в суд на вдовца.

Еще до свадьбы женщина оформила на возлюбленного четыре квартиры в российской столице. Все документы подписывал музыкант, а деньги переводила его избранница.

По словам юриста, по российским законам у наследников Девис нет никаких прав на недвижимость Шаляпина в Москве. При этом родственники могут обратиться в суд, но тогда история развернется совсем иначе.

«По законам Канады если докажут, что платеж был напрямую с ее счета и целью было приобретение для совместного проживания, то могут претендовать, но я бы в этом случае советовал Прохору подавать на наследство в Канаде и США (недвижимость, счета, акции, страховые выплаты и т.д.), а там имущество на гораздо большую сумму», — сказал адвокат в интервью изданию Teleprogramma.pro.

Бывший участник «Фабрики звезд» признался, что не готов отдавать подаренные женой квартиры. Он указал, что супруга планировала жить в одной из них, а остальные три недвижимости намерена была сдавать.

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