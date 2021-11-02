Глава МИД Ирана заразился коронавирусом

Тегеран, 2 ноября. Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян получил положительный результат теста на коронавирус. Представитель МИД Саид Хатибзаде сообщает, что глава внешнеполитического ведомства чувствует себя хорошо и продолжит работу в условиях самоизоляции.

Исламская республика находится на пороге новой, шестой волны заболеваемости COVID-19. Министр здравоохранения Бахрам Эйноллахи в октябре заявлял о «несомненном» всплеске заражений в ноябре.

Iran's foreign minister tests positive for COVID-19: DUBAI (Reuters) - Iranian Foreign Minister Hossein Amirabdollahian has tested positive for COVID-19, the foreign ministry's spokesman said. https://t.co/wCxkhlfaaw — Qamar Afzaal Bhatti (@_qbhatti) November 2, 2021

По официальным данным, с февраля 2020 года в Иране коронавирусом заразились 5 934 495 человек, из которых 126 456 погибли от сопутствующих осложнений. В значительной степени данная статистика обусловлена невозможностью обеспечения государством строгой изоляции населения ввиду и без того непростого экономического положения.

Вместе с этим кампания по вакцинации протекает с затруднениями. Несмотря на то, что Иран выработал собственную вакцину COVIran Barekat, население прививается неохотно. Это, в свою очередь, объясняется недоверием иранцев к вакцинам, что вытекает из их неосведомленности о принципах действия данных препаратов и опасений по поводу возможных побочных эффектов.

Irán registró el mayor número de contagios y muertes por COVID-19 desde el comienzo de la pandemia https://t.co/jQhxUgrqeA — The Daily Reports (@DailyReports24) November 2, 2021

Под обязательную вакцинацию в стране подпадают госслужащие, сотрудники общепита и представители профессий, подразумевающих очное взаимодействие с людьми. Для остальных вакцинация пока необязательна, однако на игнорирующих ее будут распространяться все действующие ограничения, в том числе и на передвижение.

Тем временем на 29 октября 2021 года полный курс вакцинации прошли 41,88% населения Ирана, и еще около 33% получили лишь первую дозу.