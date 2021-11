Финансист Мещерякова дала советы по защите сбережений от инфляции

Финансовое сообщество озабочено растущей мировой инфляцией, и эта тема будет в центре внимания еще долго. Причин для такой инфляции предостаточно: это и триллионные вливания со стороны мировых центробанков, и реализация отложенного спроса после выхода из пандемии, и высокие цены на энергоносители, а также резкое увеличение издержек во многих цепочках поставок и другое.

Как защитить сбережения от инфляции? Во что лучше вложить «кровные»? Эти и другие вопросы беспокоят почти каждого. Финансист, генеральный директор «Перамо Инвест» Ольга Мещерякова в комментарии ФАН рекомендует разделить вложения на среднесрочные и долгосрочные, на вложения в долларах и в рублях.

Ключевые инвестидеи на ближайшие месяцы

По ее словам, на подъеме будут бумаги финансового сектора США (банков и страховых компаний). Бенефициарами пандемии останутся цифровой ритейл, стриминговые сервисы, облачные компании, в частности «золотая четверка» FANG (Facebook, Amazon, Netflix, Google).

«Акции российских «голубых фишек» мы рекомендуем покупать после коррекции. «Газпром» будет интересен на уровне 300–310 рублей за акцию, «Лукойл» — 6150–6470 рублей за акцию и «Роснефть» — 540–560 рублей. Бумаги ВТБ рекомендуем покупать с прицелом на год, потенциал роста — 40-60%», — пояснила Ольга Мещерякова.

Долгосрочные тренды

Среди долгосрочных трендов в мире она выделяет: кибербезопасность, альтернативные источники энергии и облачные технологии.

Она заметила, что услуги специалистов по кибербезопасности будут востребованы еще долго — пока угроза киберпиратства не исчезнет совсем на фоне развития технологий. А пока хакеры становятся все более изобретательными и от уровня защищенности киберпространства зависит финансовое благополучие множества компаний.

«Советуем обратить внимание на акции Palo Alto Networks (PANW) — «Пальто», как называют компанию в России. К 2021 ее выручка увеличилась более чем в 1000 раз по сравнению с первыми годами работы и превысила 4 миллиарда долларов. За девять лет после IPO рост PANW лишь однажды опустился ниже 20%. Сегодня «Пальто» — крупнейший в мире вендор сетевой безопасности с 85 тысячами клиентов, ожидаемый рост в 2022 году — 24-25%», — добавила Ольга Мещерякова.

Другие интересные компании сектора, по ее мнению: Accenture plc (ACN), Okta, Inc (OKTA), Zscaler, Inc (ZS), Tenable Holdings, Inc (TENB), Fortinet, Inc (FTNT).

Энергетический кризис

«Глобальный энергетический кризис снова привлек внимание к ядерной энергетике как к надежной и эффективной альтернативе эфемерной зеленой энергии или дорогой газовой и угольной генерации. Многие страны намекают, что готовятся к перезапуску своих АЭС. На этом фоне снижение запасов урана во время пандемии привело к рекордному росту цен в сентябре — до самого высокого уровня с 2012 года — 50 долларов за фунт», — добавила Ольга Мещерякова.

Она обратила внимание, что «Казатомпром» (KAP LI), ведущий мировой производитель урана, стал инвестором фонда физического урана ANU Energy OEIC Ltd. с долей в 48,5%. Фонд планирует хранение физического урана в качестве долгосрочных инвестиций.

«Различные инвестидеи, которые могут принести большие дивиденды, возникают регулярно. Но не все они «выстреливают». Понять, какие бумаги действительно перспективны, а в какие вкладываться слишком рискованно, помогут профессиональные финансовые управляющие. Кроме того, большой опыт позволяет им находить «темных лошадок» с высокими шансами на победу в забеге», — заключила Ольга Мещерякова.

